Bei einem Familienstreit hat ein 31-Jähriger im Wohnhaus seiner Mutter in Dietersheim im Kreis Neustadt an der Aisch einen Brand verursacht. Das berichtet am Samstag (15. Oktober 2022) die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch.

Demnach hat der Mann einen Karton mit Papier angezündet. Das Feuer konnte zwar rechtzeitig von der Mutter gelöscht werden, ohne, dass ein größerer Schaden entstanden ist, allerdings stellten Polizeibeamte bei der Überprüfung der Personalien des Sohnes fest, dass dieser mit drei Haftbefehlen gesucht wird. Die Beamten verhafteten den 31-Jährigen an Ort und Stelle.

Vorschaubild: © 0fjd125gk87/Pixabay