Ein Autofahrer hat am Montagmorgen (26. Juni 2023) einen Fußgänger übersehen und mit der Stoßstange erfasst. Bei dem Unfall in Neustadt an der Aisch musste der Rettungsdienst ausrücken.

Um kurz vor 8.30 Uhr war ein 62-Jähriger stadtauswärts fahrend mit seinem Auto auf der Ansbacher Straße unterwegs und wollte in die Comeniusstraße abbiegen. Am Ende der dortigen Baustelle kam er zum Stehen. Zu diesem Zeitpunkt lief ein Fußgänger auf einem Fußweg der Ansbacher Straße. Der 25-Jährige überquerte die Fahrbahn an einer Fußgängerfurt, welche sich "unmittelbar neben dem Einmündungsbereich" der Kreuzung befindet, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch.

Tief stehende Sonne blendet Autofahrer - Fußgänger wählt Notruf

Der Fußgänger befand sich etwa in der Mitte der Fahrbahn, als der Autofahrer nach links abbog: Die tief stehende Sonne blendete den Mann jedoch so stark, dass er den Fußgänger übersah und diesen mit seiner Stoßstange vorne linke erfasste. Dadurch schleuderte der 25-Jährige auf die Motorhaube und schlug mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe, welche dabei zersplitterte.

"Durch den anschließenden Bremsvorgang fiel der Geschädigte zurück auf die Fahrbahn", schreibt die Polizei. Er konnte selbstständig aufstehen und wählte den Notruf. Ein Rettungsdienst brachte ihn kurze Zeit später zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus.

