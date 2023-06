Ersten Informationen zufolge ist in einer fränkischen Holzverarbeitungsfirma ein Feuer ausgebrochen. Dies gab das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Erstmeldung am späten Dienstagnachmittag, dem 27. Juni 2023, bekannt.

In dem Spanplattenwerk in der Straße "Fuchsau" soll es zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Auf telefonische Nachfrage bestätigte die Polizei dies gegenüber inFranken.de.

Brand in fränkischer Firma

In der fünf bis acht Meter langen Halle seien Holzspäne gelagert worden. "Das ist aufsehenerregend, insbesondere wenn alles so trocken ist", so der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Der Feuerwehr sei es schnell gelungen, ie Flammen unter Kontrolle zu bekommen.

Die Schadenshöhe sei derzeit noch nicht absehbar. Auch die Ursache des Feuers sei momentan noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die weiteren Untersuchungen übernimmt die Kriminalpolizei Ansbach.

Für die Anwohner hätte laut dem Pressesprecher keine Gefahr bestanden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.