Eine 21-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag (4. April 2023) in Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen Masseur eines Hotels geworden.

Das teilt die Polizei Mittelfranken mit. Beamte nahmen den Tatverdächtigen an seiner Arbeitsstelle fest.

Bad Windsheim: Sexueller Übergriff durch Masseur - Kripo ermittelt

Gegen 13.30 Uhr ließ sich eine 21-jährige Kundin in einem Bad Windsheimer Hotel mit einer Massage behandeln. Hierbei soll der 44-jährige Masseur laut Polizei "übergriffig" geworden sein und die Kundin mehrfach unsittlich in deren Intimbereich berührt haben. Erst nach mehrfacher Aufforderung durch die 21-Jährige hätte er von ihr abgelassen.

Nachdem sich das 21-jährige Opfer seinen Angehörigen anvertraut hatte, erstattete sie umgehend Anzeige bei der Polizeiinspektion Bad Windsheim. Der 44-jährige Masseur wurde noch am Tatort festgenommen.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, aufgrund des Verdachts der Vergewaltigung, gegen den Tatverdächtigen aufgenommen. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der 44-Jährige einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Vorschaubild: © #246329/colourbox.de (Symbolbild)