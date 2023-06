Für einen Vater endete das Einparkmanöver seiner Tochter mit fatalen Folgen.

Die 52-Jährige bog am Dienstagnachmittag (06. Juni 2023) gegen 17.15 Uhr in einem Ortsteil nach links in einer Hofeinfahrt ab. Dabei stand ihr Vater in der Einfahrt, um sie einzuweisen, teilte die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch mit.

Vater will Tochter beim Parken einweisen und gerät unter Auto

Unmittelbar an die Einfahrt angrenzend befindet sich eine Doppelgarage, welche durch einen Betonpfeiler in der Mitte geteilt ist. Beim Einfahren in die Garage stieß die Fahrerin mit ihrer linken Seite der Frontstoßstange gegen den Pfeiler. Durch den Anstoß prallte ihr Auto etwa einen halben Meter zurück, wodurch sie mit ihrem vorderen linken Reifen das rechte Bein ihres Vaters erfasste, der dadurch unter das Fahrzeug geriet. Das Bein wurde in der Folge am Reifen eingeklemmt, sodass die Freiwillige Feuerwehr aufgerufen werden musste.

Der 81-jährige erlitt in der Folge mehrere Frakturen am Bein, am Becken und am linken Arm. Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht. Der Geschädigte wurde mittels Hubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen

