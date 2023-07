Bad Windsheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Freitagnachmittag (28.07.2023) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Windsheim. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 13:20 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Mitteilung über einen Brand in einem Gebäude in der Bad Windsheimer Altstadt ein. Erste Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizeiinspektion Bad Windsheim stellten vor Ort fest, dass der Dachstuhl eines Fachwerkhauses am Dr.-Martin-Luther-Platz in Flammen stand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das ausgebaute Dachgeschoss des Hauses brannte dennoch völlig aus.

Alle Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig ins Freie begeben. Verletzte gab es nicht. Neben dem ausgebrannten Dachgeschoss ist durch Löschmaßnahmen zudem die darunterliegende Wohnung bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen der Ansbacher Krminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

