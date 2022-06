Am Freitagabend (03. Juni 2022) ist es zu einem Brand in einer Bäckerei in Burgbernheim im Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim gekommen. Ersten Informationen von News5 zufolge war das Feuer im Dachbereich der Bäckerei in der Rothenburger Straße ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach aktuellen Kenntnissen niemand. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gibt es derzeit noch keine Informationen.