Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (03.10.2021) bei Bad Windsheim. Ein 18-jähriger Autofahrer war mit vier weiteren Personen auf der St2253 in Richtung Beroldzheim unterwegs, als der Kleinwagen kurz vor der Ortseinfahrt mit einem Reh kollidierte. Daraufhin kam das Auto von der Straße ab und überschlug sich mehrmals, wie Einsatzkräfte und News5 berichten.

Dabei wurden zwei der fünf Insassen aus dem Wagen geschleudert. Die beiden 14- und 17-Jährigen erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die drei weiteren Insassen wurden nur leicht verletzt und konnten das Fahrzeug verlassen, bevor es in Flammen aufging.

Insassen teils schwer verletzt

Als die Einsatzkräfte eintrafen fanden sie alle fünf Personen außerhalb vor, das Auto stand in Vollbrand und brannte vollständig aus. Wie Kreisbrandinspektor Dieter Bogendörfer am Unfallort erklärte, habe das Auto wohl nicht von Beginn an gebrannt. Bei einem vorangegangenen Vorfall waren die Insassen teils schwer verletzt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Straße war für die Dauer der Arbeiten von Polizei und Rettungskräften komplett gesperrt. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallstelle hinzugezogen.

Mit Hinblick auf die dunkle Jahreszeit ist nun wieder vermehrt mit Wildwechsel auf den Straßen zu rechnen. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer extra vorsichtig zu fahren und die Geschwindigkeiten anzupassen. Im Fall der Fälle das Lenkrad festhalten und bremsen.