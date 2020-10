Ein 26-jährger Mann war am Freitagmorgen (23. Oktober 2020) einer Polizeistreife in Klingenberg am Main aufgefallen. Der junge Mann stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Im Laufe der Kontrolle wurde der 26-Jährige, der keine Maske trug, immer aggressiver.

Plötzlich hustete und nieste er die Polizisten an, um sie mit dem Coronavirus zu infizieren. Er selbst sei nach eigener Aussage positiv getestet worden. Anschließend rief er noch den Hitlergruß. Das berichtet die Polizeiinspektion Oldenburg am Main.