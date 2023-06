Ein Streit zwischen drei Beteiligten ist am Mittwochabend (31. Mai 2023) in Miltenberg derart eskaliert, dass dabei auch ein Messer eingesetzt wurde. Ein 32-Jähriger musste mit Stich- und Schnittverletzungen in einer Klinik behandelt werden. Die beiden Kontrahenten wurden ebenfalls durch Schnitte leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Diese gestalten sich allerdings schwierig und dauern derzeit an. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Gegen 19.30 Uhr teilte ein 32-Jähriger der Polizei Miltenberg am Telefon mit, dass es kurz zuvor in einer Wohnung in der Duxer Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen war, bei der er mit einem Messer verletzt worden sei. Kurz darauf trafen die Beamt*innen in der Wohnung auf einen 25-Jährigen sowie eine 46-Jährige. Beide wiesen leichtere Schnittverletzungen auf, die vor Ort ärztlich versorgt wurden. Der 25-jährige, alkoholisierte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die 46-jährige Frau stand ebenfalls unter erheblichem Alkoholeinfluss und musste in Gewahrsam genommen werden.

Weitere Streifenbesatzungen der Miltenberger Polizei machten sich unterdessen umgehend auf die Suche nach dem 32-jährigen Anrufer, der sich vor Eintreffen der Polizei offensichtlich aus der Wohnung entfernt hatte. Der Mann wurde von einem Zeugen verletzt in der Hauptstraße angetroffen. Seine Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 32-Jährige befindet sich dem aktuellen Sachstand nach außer Lebensgefahr. Die Untersuchungen zur Entstehung der Verletzungen gestalten sich schwierig.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen eines versuchten Tötungsdelikts und gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe und genauen Abläufe des Tatgeschehens sind nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht eindeutig nachvollziehbar. Zur Klärung des Tatherganges haben die Ermittler deshalb noch vor Ort unter anderem umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Donnerstag (1. Juni 2023) entlassen.

