Ein 14-jähriger Schüler hat nach Angaben der Polizeiinspektion Oberburg am Montag (11. Oktober 2021) gegen 08.25 Uhr in einer Regionalbahn mit Pfefferspray herum gesprüht. Er war in einem Zug von Aschaffenburg nach Elsenfeld unterwegs. Im betroffenen Zugabteil waren glücklicherweise nur wenige weitere Fahrgäste.

Eine jüngere Frau mit blonden Haaren soll allerdings durch den beißenden Nebel verletzt worden sein. Sie stieg in Elsenfeld aus der Bahn aus, nachdem ihre Augen massiv gereizt waren. Die Polizeiinspektion Oberburg bittet die Frau darum, sich zu melden.