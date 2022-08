Das Landratsamt Main-Spessart wendet sich mit einem Aufruf an alle Haushalte der Region, Spraydosen auf die richtige Art und Weise zu entsorgenden. Erneut seien zwei Müllfahrzeuge bei der Leerung von Metallcontainern an Wertstoffsammeleinheiten in Brand geraten.

Die häufige Ursache für das Ausbrechen von Feuer während der Entleerungen sind nicht vollständig entleerte Spraydosen aller Art. Das Landratsamt schreibt: "Was viele nicht wissen: Nicht nur das in den Spraydosen enthaltene Treibgas, sondern auch die anderen Bestandteile in der Spraydose können sich beim Verpressen im Fahrzeug durch einen Funken entzünden. Für eine Funkenbildung reichen schon geringe Restbestände der einzelnen Komponenten aus. Daher sollten Spraydosen immer bei der mobilen Schadstoffsammlung bzw. an der ständigen Schadstoffsammelstelle an der Kreismülldeponie abgegeben werden."

Landratsamt Main-Spessart warnt: Falsch entsorgte Abfälle führen zu Bränden und Explosionen

Aber auch andere Gegenstände können falsch entsorgt ein Risiko darstellen: Dazu gehören Elektrogeräte mit Lithium-Batterien oder Lithium-Ionen-Akkus oder Behältnisse mit dem Ballongas Helium. Auch durch sie kommt es immer wieder in Müllsammelfahrzeugen zu Bränden und Explosionen. Darum bittet das Landratsamt auch in diesen Fällen darum, die Entsorgungshinweise zu beachten.

Für jeden, der mehr Informationen zur richtigen Entsorgung von Abfällen möchte, gibt es auf der Internetseite des Landratsamtes Hinweise im Abfall-ABC. Diese sind auch über die Abfall-App abrufbar.

Wer weitere Fragen rund um das Thema Müllentsorgung hat, kann sich zudem an das Team der Abfallberatung unter der Telefonnummer 09353/793-1777 wenden.

