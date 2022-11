Schwerer Betriebsunfall in Unterfranken: In einem Asphaltmischwerk in Gössenheim ist ein 58-jähriger Arbeiter lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann musste sogar in eine Spezialklinik verlegt werden, wo er nun behandelt wird.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag (4. November 2022) gegen 14 Uhr im Landkreis Main-Spessart: Der 58-Jährige soll ersten Erkenntnissen zufolge bei Reinigungsarbeiten in eine Mischanlage gestürzt sein, die zu diesem Zeitpunkt in Betrieb und rund 180 Grad heiß war, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag (7. November) berichtete. Das Schotterwerk befindet sich in der Gambacher Straße in Gössenheim.

Arbeitsunfall in Gössenheimer Schotterwerk: Mann in Lebensgefahr

Die ersten Ermittlungen zum Arbeitsunfall übernahm die Polizeiinspektion Karlstadt. Demnach zog sich der 58-Jährige bei dem Sturz sowohl eine Armverletzung als auch schwerste Verbrennungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst und unter akuter Lebensgefahr wurde er zunächst in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert. Anschließend wurde er jedoch in eine Spezialklinik verlegt. Denn aktuellen Informationen der Polizei zufolge ist sein Gesundheitszustand weiterhin kritisch.

Mittlerweile wurde die Würzburger Kriminalpolizei mit den Ermittlungen betraut, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Das Gewerbeaufsichtsamt und die Berufsgenossenschaft sind ebenfalls eingebunden.

Vorschaubild: © Life-Of-Pix/Pixabay.com (Symbolfoto)