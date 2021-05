Eine 50-jährige Frau aus dem Sinngrund im Kreis Main-Spessart hatte sich über ein Internet-Portal einen Labradorwelpen ausgesucht. Die Verkäuferin des Hundes lieferte diesen auch bei der 50-Jährigen aus. Doch neben dem einen Welpen brachte die Verkäuferin noch zwei weitere mit, um sie über das Wochenende bei der 50-jährigen Frau zu lassen.

Weiterhin wurde ein serbischer Heimtierausweis, sowie zwei Ampullen Impfserum übergeben, um den Welpen "nachzuimpfen", wie die Polizeistation Gemünden in einer Pressemitteilung von Mittwoch (26. Mai 2021) berichtet.

50-Jährige kauft Welpen im Internet: Polizei kommt Betrügerin auf die Spur

Als die Käuferin erkannte, dass die Hunde aus Serbien und nicht, wie vorher besprochen, aus Ungarn kamen, bekam sie erste Zweifel. Zudem hatte einer der Welpen einen Bandwurmbefall und ein zweiter Durchfall.

Letztendlich informierte die 50-Jährige die Polizei über die drei Welpen. Nach einer umfangreichen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Tiere tatsächlich illegal aus Serbien eingeführt wurden und kein ausreichender Tollwutzschutz bestand. Die Tiere wurden im Anschluss in ein Tierheim in Quarantäne gegeben.

Die Verkäuferin der Welpen wird sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten müssen. Die Polizei möchte an dieser Stelle ausdrücklich davor warnen, Hunde oder auch andere Tiere über das Internet zu kaufen. Oftmals gerät man dabei an illegale Händler und oftmals sind die Tiere zu jung und krank. Welpen dürfen beispielsweise erst nach 15 Wochen vom Ausland nach Deutschland eingeführt werden, auch ein Impfschutz gegen Tollwut wird benötigt. Zuletzt richtet sich die Polizei mit einem Appell an alle Tierfreunde: "Kaufen Sie niemals aus Mitleid".