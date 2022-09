Nach einem schweren Unfall in Burgsinn (Landkreis Main-Spessart) am Donnerstag, dem 1. September, ist eine 62-jährige Fußgängerin gestorben.

Die 62-Jährige hatte am Donnerstag in Burgsinn gegen 11.40 Uhr eine Straße überquert, als sie von einem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb sie am Freitag.

Schwerer Unfall in Burgsinn: 62-Jährige stirbt im Krankenhaus

Der 46 Jahre alte Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Gemünden ermittelt nun zum Unfallhergang.

Die Feuerwehr Burgsinn war im Einsatz und sperrte für circa 40 Minuten die Staatsstraße vollständig ab.

