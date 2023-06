Ein Mädchen ist während einer Zugfahrt sexuell belästigt worden: Die 14-Jährige war gerade in einer Regionalbahn von Karlstadt am Main in Richtung Mittelsinn (Landkreis Main-Spessart) unterwegs, als sie von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Andere Reisende kamen ihr schließlich zu Hilfe. Nun hat sich auch die Bundespolizei in den Fall eingeschaltet.

Am Donnerstagabend (29. Juni 2023) meldete sich gegen 19 Uhr die Mutter der 14-Jährigen bei der Bundespolizeiinspektion in Würzburg und gab an, dass ihre Tochter in einem Zug von zwei arabisch aussehenden Männern sexuell belästigt worden sei, heißt es im Bericht der Inspektion.

Mädchen wird im Zug sexuell belästigt: Unbekannte verhindern die Flucht

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Mädchen gegen 17.50 Uhr mit der Regionalbahn 58048 fuhr. Während der Fahrt setzten sich zwei junge Männer zu ihr in die Vierersitzgruppe. Einer der Männer forderte die 14-Jährige dann auf, ihren Oberkörper zu entblößen und verhinderte anschließend ihren Fluchtversuch.

"Die darauffolgenden Hilferufe hörten schließlich couragierte Reisende und kamen dem Mädchen zur Hilfe", beschriebt die Polizei den Vorfall. Sie konnte den Zug dann in Mittelsinn verlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet und sucht nach den Zeugen, die dem Mädchen zu Hilfe kamen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0931/32259-0 entgegen.

Vorschaubild: © akf/AdobeStock (Symbolfoto)