Ein Friseurbesuch wurde einer Urlauberin, welche erst seit kurzer Zeit mit Ehemann und Wohnmobil in Gemünden weilte, in Gemünden am Main zum Verhängnis.

Während sie sich die Haare schneiden ließ, war ihr Mann anderweitig unterwegs. Das Problem: Die Frau fand, als sie fertig war, ihren Mann nicht mehr. Knapp drei Stunden lang suchte die Urlauberin vergeblich nach ihrem Gatten, teilte die Polizei mit. Ein Handy hatte sie nicht bei sich und auch der Platz, wo ihr Wohnmobil vermeintlich gestanden hatte, wusste sie nicht mehr genau. Nachdem sie auch den Wohnmobilstellplatz an der Saaleinsel nach dem Fahrzeug und ihrem Mann vergeblich abgesucht hatte, wandte sie sich an die Polizei und bat um Hilfe bei der Suche.

Sie suchte vergeblich über drei Stunden - Frau findet Ehemann nicht wieder

Als die Streifenbesatzung sich der Sache annahm, meldete sich über den Polizei-Notruf ein Mann, der seine Frau suchen würde. Am Mainufer in Langenprozelten klappte es dann, das Ehepaar wieder zusammenzubringen, sodass es für alle Beteiligten ein glückliches Ende gab.

Vorschaubild: © Kzenon/Adobe Stock (Symbolbild)