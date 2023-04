Lohr am Main aktualisiert am 02.04.2023

Bundesstraße in Franken nach Unfall voll gesperrt - Feuerwehr muss eingeschlossene Person befreien

In Lohr am Main musste die Feuerwehr am Sonntagabend (2. April 2023) eine Person aus einem Auto befreien. Nach einem Unfall wurde die B26 voll gesperrt.