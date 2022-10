Das 1798 gegründete Familienunternehmen Püls-Bräu aus Weismain (Landkreis Lichtenfels) wurde zuletzt in sechster und siebter Generation von Hans Püls und seinem Sohn Johannes geführt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um "langfristig den erfolgreichen Fortbestand des Familienunternehmens zu sichern", hätten sie nun entschieden, ihre Brauerei "in gute Hände zu übergeben und mit der seit langen Jahren befreundeten Brauerfamilie Maisel den perfekten Partner gefunden".

Maisel übernimmt Weismainer Püls-Bräu - Chef hat bestimmte Getränke besonders im Blick

So habe Maisel in Bayreuth die Gesellschafteranteile der Traditionsbrauerei Weismainer Püls-Bräu zum 1. Oktober 2022 übernommen. "Nicht nur die menschliche Komponente, sondern auch die vertriebliche Stärke der Brauerei Gebrüder Maisel war ein unschlagbares Argument", heißt es weiter. Chef Hans Püls sei "erleichtert, dass er mit dem Verkauf den Fortbestand seines Familienunternehmens sichern kann". Er habe in Gesprächen mit Jeff Maisel "von Beginn an ein gutes Gefühl" gehabt.

Entscheidend sei gewesen, dass seine Brauerei eigenständig im Sinne der Familie Püls weitergeführt werden könne. "Die Mannschaft der Brauerei hat über viele Jahre einen tollen Job gemacht, denn die Biere haben hervorragende Qualität und die Produktionsstätte ist top in Schuss. Besonders spannend wird es für mich sein, nun auch den Markt der alkoholfreien Getränke zu bearbeiten", so Maisel.

Die Weismainer Püls-Bräu habe "neben etwa einem Dutzend verschiedener fränkischer Bierspezialitäten auch Biermischgetränke, Mineralwasser, alkoholfreie Erfrischungsgetränke und Libella-Limonaden im Portfolio".