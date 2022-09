Weismain vor 1 Stunde

Weismain: Einfamilienhaus in Brand - Dachstuhl "völlig zerstört" - Blitzeinschlag als Ursache?

In Weismain kam am Samstagabend zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Dabei entstand ein hoher Sachschaden, die Bewohnerin blieb unverletzt. Als Brandursache vermutet die Polizei einen Blitzeinschlag.