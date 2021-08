Unter Einhaltung der gegebenen Corona-Schutzmaßnahmen konnte Vorsitzender Jan Bunzelt zahlreiche Mitglieder in der Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses in Weismain zur diesjährigen Hauptversammlung begrüßen. Das teilt die Feuerwehr Weismain mit.

Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder berichtete Bunzelt von zwei abgehaltenen Vorstandssitzungen und zahlreichen Abstimmungen innerhalb der Vorstandschaft, die in digitaler Form erfolgten. Die Weismainer Wehr verfüge aktuell über 70 aktive und 44 passive Mitglieder. Davon sind 19 in der Jugendfeuerwehr und 11 in der Kinderfeuerwehr, den Weismainer Löschkids, aktiv.

Bedingt durch die Pandemie waren Vereinsaktivitäten nur sehr eingeschränkt möglich. So konnte zu Beginn des letzten Jahres noch der traditionelle 3-Königs-Frühschoppen, die Winterwanderung, die Teilnahme am Kaulhaaz’n-Fieber und Faschingszug erfolgen, während die Durchführung der Jahreshauptversammlung Mitte des vergangenen Jahres nur unter erschwerten Auflagen möglich war. Alle weiteren Vereinstermine, wie beispielsweise das traditionelle Hallenfest mussten abgesagt werden.

Der Fokus liege nun auf 2022. Hier sind neben einem Zeltlager im Bärental ein Besuch bei der befreundeten Feuerwehr Dinkelscherben anlässlich deren 150-jährigen Jubiläums geplant. Weiterhin soll anlässlich der Fertigstellung des Anbaus der Stadtfeuerwehrtag 2022 in Verbindung mit dem Florianstag in Weismain stattfinden.

Geplant sind für dieses Jahr noch eine kleine Einweihungsfeier des neuen Anbaus, eine Wanderung mit Kesselfleischessen, ein vereinsinterner Taubenmarkt und die Weihnachtsfeier. Alle Veranstaltungen werden entsprechend der Corona-Lage kurzfristig geplant und bekanntgegeben. Das traditionelle Hallenfest, so der Vorsitzende, muss erneut abgesagt werden. Weiterhin gab Bunzelt den anwesenden Mitgliedern einen Überblick über den Stand der Baumaßnahmen und Kosten bezüglich des Anbaus.

„2020 war kein besonderes Feuerwehrjahr, das es dennoch in sich hatte“. Kommandant Christian Kunstmann berichtete von insgesamt 70 Einsätzen im abgelaufenen Jahr. Diese setzten sich aus 33 Brandeinsätzen, 31 technischen Hilfeleistungen, drei ABC-Einsätzen und einer Sicherheitswache anlässlich des Adventseinläutens zusammen. Besonders benannte Kunstmann den Dachstuhlbrand in Burgkunstadt und die fünf Katastrophenschutz-Einsätze für Transport-/Versorgungsfahrten im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie.

Adrian Sommer bestätigte in seiner Eigenschaft als Kassenprüfer dem Kassier eine ordnungsgemäße Kassenführung und erhielt auf Antrag eine einstimmige Entlastung der Vorstandschaft. Neu in die Feuerwehr Weismain aufgenommen wurden Alina Bunzelt, Carina Bunzelt, Eva Dauer, Johannes Dauer, Ramon Dorau, Luis Fischer, Jochen Göbel, Dominik Müller, Jesper Schartl, Florian Schneider und Joschua Will. Andreas Dauer trat von der Jugendfeuerwehr in die aktive Mannschaft über.

Nachfolgende Ehrungen konnten an langjährige Mitglieder verliehen werden. Hierbei sind Ehrungen des vergangenen Jahres inbegriffen (zu erkennen an der Jahreszahl 2020 in der nachfolgenden Bemerkung).

10 Jahre Mitgliedschaft

David Dauer, Maximilian Hühnlein (2020), Christian Kapser, Pascal Kraus (2020), Christian Mager (2020), Daniel Schöne

20 Jahre Mitgliedschaft

Steffen Dück (2020), Florian Düll (2020), Andreas Schwanz (2020), Michael Trebeck (2020), Marcel Wenninger (2020)

30 Jahre Mitgliedschaft

Rudolf Donath (2020), Stefan Will (2020)

40 Jahre Mitgliedschaft

Andreas Mager, Thomas Säum

60 Jahre Mitgliedschaft

Josef Tungl (2020)

Eine weitere besondere Ehrung wurde Thomas Säum zuteil. Er wurde zum Ehrenkommandant der Feuerwehr Stadt Weismain ernannt.