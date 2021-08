Bei einem Unfall in Bad Staffelstein wurden am Samstag (14.08.2021) zwei Menschen schwer verletzt. Wie die Polizei Bad Staffelstein mitteilte, wollte am Morgen eine 41-jährige Autofahrerin von der Ausfahrt eines Verbrauchermarktes auf die Lichtenfelser Straße abbiegen.

Gleichzeitig war ein 57-Jähriger gemeinsam mit seiner Ehefrau auf dem Motorrad stadteinwärts auf der Straße unterwegs. Laut Angaben der 41-Jährigen habe der Motorradfahrer nach rechts geblinkt, weshalb sie davon ausging, er würde auf den Parkplatz des Supermarktes abbiegen. Stattdessen fuhr der Mann weiter gerade aus und es kam zum Zusammenstoß.

Schwerer Unfall in Bad Staffelstein: Motorradfahrer und Auto prallen zusammen

Der 57-Jährige und seine Sozia wurden schwer verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen sowie einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer blieben dagegen unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 37.000 Euro geschätzt. Die Lichtenfelser Straße war während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt.

