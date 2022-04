Heftige Sturmböen zogen am Donnerstag (7. April 2022) über Oberfranken. In Lichtenfels war der Wind so stark, dass ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt ist. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr Isling.

Gegen 16.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, auch die Freiwillige Feuerwehr Roth rückte an. Unter anderem mit einer Drehleiter und einem Teleskoplader konnten die Feuerwehrleute den Baum schließlich vom Dach des Hauses ziehen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist unklar.

Baum stürzt auf Wohnhaus in Lichtenfels

Anschließend wurde der Baum auf der Straße abgelegt, zerkleinert und beseitigt, wie Hermann Schuberth, Kreisbrandinspektor im Landkreis Lichtenfels, News5 erklärt. Zwischendurch mussten die Arbeiten jedoch wegen des Unwetters unterbrochen werden.

Der umgestürzte Baum im Stadtteil Mönchkröttendorf war bei weitem nicht der einzige Einsatz wegen der Wetterlage in Lichtenfels: Die Feuerwehr musste auch wegen überschwemmter Straßen und weiteren umgestürzten Bäumen ausrücken.