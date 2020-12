Bad Staffelstein vor 1 Stunde

Nachruf

Staffelsteiner Bauunternehmer Heinrich Schramm ist tot

Der Bauunternehmer Heinrich Schramm ist am 22. Dezember im Alter von 87 Jahren verstorben. Seine Mitarbeiter errichteten zahlreiche Ein- und Mehrfamilienhäuser - zunächst in Franken, später auch in Thüringen. Im Lauf der Jahre erweiterte er sein 1958 gegründetes Unternehmen. Zum Ausgefallensten, was Schramm baute, gehören die Kirche in Reundorf und das Staffelsteiner Kurhotel. Das Bauunternehmen florierte nach 1990 erst so richtig. Rund 450 Mitarbeiter zählte die Firmengruppe um diese Zeit.