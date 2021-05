Am Mittwochnachmittag (05. Mai 2021) ist es zu einem Telefonbetrug in Bad Staffelstein gekommen. Bei dem Vorfall meldete sich ein angeblicher Staatsanwalt bei einer 81-jährigen Frau. Der Betrüger schilderte, dass die Schwiegertochter der 81-Jährigen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und dabei jemanden tödlich verletzt habe.

Um die Inhaftierung der Schwiegertochter zu verhindern, solle die Frau Geld oder Wertgegenstände an eine fremde Abholerin übergeben. Um die Geschichte glaubhafter zu gestalten, hörte man im Hintergrund eine Frau weinen, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung.

Schockanruf: Betrüger erbeuten Wertgegenstände - Kripo ermittelt

Die Seniorin folgte den Anweisungen und übergab gegen 14 Uhr im Stadtteil Unnersdorf der unbekannten Frau mehrere Wertgegenstände. Die Frau war etwa 20 Jahre alt und hat dunkle, gelockte Haare. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Coburg.

Am Donnerstag häuften sich zudem Meldungen über Schockanrufe im Landkreis Bamberg. Das Vorgehen der Täter ist dabei immer das Gleiche. Durch geschickte Gesprächsführung am Telefon täuschen die Betrüger ihre Opfer. Unter glaubhafter Schilderung, dass sich nahe Angehörige in einer ausweglosen Notlage, sei es finanzieller oder medizinischer Art, befänden, werden die ahnungslosen Opfer zur Auszahlung eines angeblich dringend benötigten, hohen Geldbetrages bewegt. Teilweise geben sich die Betrüger überzeugend als Freunde des Angehörigen, Verwandte, Rechtsanwälte oder Ärzte aus.

Die Oberfränkische Polizei gibt folgende wichtige Tipps, welche auch an Verwandte und ältere Menschen weitergegeben werden sollen:

Seien Sie misstrauisch , wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen .

. Stellen Sie dem Anrufer gezielt Fragen nach seinem familiären Umfeld, zum Beispiel nach dem Namen der Mutter oder dem Wohnort und bestehen Sie auf die Beantwortung.

nach seinem familiären Umfeld, zum Beispiel nach dem Namen der Mutter oder dem Wohnort und bestehen Sie auf die Beantwortung. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Symbolfoto Vorschaubild: pixabay/Free-Photos