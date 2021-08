Ein Sommerkonzert zum Mitwippen und ein Wiedersehen mit „Miss Sophie & the Groove“ gibt es am Freitag, 27. August um 19.30 Uhr im Innenhof „Marktplatz 10“ in Lichtenfels. Im Mittelpunkt der jungen Band aus dem Würzburger Raum steht die junge Sängerin Sophia Weinberger (Bildmitte) mit ihrem unverwechselbaren Soul in der Stimme.

Begleitet wird sie von erfahrenen Musikern mit Wurzeln in den verschiedensten Stilrichtungen, die auf langjährige Banderfahrungen der unterschiedlichsten Genres zurückgreifen können. Dabei werden bekannte Popnummern verjazzt, gerockt, mit Soul belebt und mit viel Spielfreude völlig neu interpretiert. So entsteht ein musikalisches Gesamtkunstwerk, welches das Publikum zum „Mitgrooven" einlädt. Das teilt die Stadt Lichtenfels mit.

Tickets für die Veranstaltung gibt’s bei der Tourist-Information, Bamberger Straße 3a (Tel. 09571/795101) sowie online unter www.flecht-kultur-sommer.de.