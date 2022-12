Die Feuerwehr ist am Sonntagabend (11. Dezember 2022) wegen eines Fahrzeugbrandes in Lichtenfels alarmiert worden. Zwei Autos, die auf dem Parkplatz an der Berufsschule in der Goldbergstraße geparkt waren, brannten dabei vollständig aus. Die Polizei ermittelt nun.

In der Turnhalle der staatlichen Berufsschule fand an diesem Abend ein Konzert statt, weshalb der Parkplatz voll besetzt war. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort zwei brennende Autos sowie ein weiteres durch die Hitze bereits beschädigten Fahrzeug vor.

Autos brennen in Lichtenfels: Wer kann Hinweise geben?

Bei dem Brand wurde zwar niemand verletzt, die beiden Autos brannten aber komplett aus. Unklar sei noch, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de. Falls es kein technischer Defekt war, der den Brand auslöste, und es sich stattdessen um Brandstiftung handelt, würden die weiteren Ermittlungen im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei liegen.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro, wie die Polizeiinspektion Lichtenfels am Montag (12. Dezember 2022) ergänzt. Nun werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise geben, wie es zu dem Autobrand kommen konnte, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.