Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ist es am frühen Mittwochmorgen (7. Dezember 2022) zu einem Verkehrsunfall am Bürgermeister-Dr.-Hauptmann-Ring. So berichtet es die Polizeiinspektion Lichtenfels.

Eine Polizeistreife bemerkte gegen 4.15 Uhr einen Lkw, der mit durchdrehenden Hinterreifen auf der Leitplanke feststeckte.

Lichtenfels: Bewusstloser Lkw-Fahrer gefunden

Der Fahrer saß bewusstlos im Führerhaus. Die Beamt*innen mussten die Tür aufbrechen, um den Fahrer zu bergen. Dieser wurde vom Notarzt erstversorgt und ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com