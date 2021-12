Wenn auch die Inzidenz weiterhin gesunken ist, so bleiben die Covid-19-Infektionszahlen im Landkreis Lichtenfels weiterhin hoch. Am Mittwoch, 29. Dezember 2021 (Stand 15.30 Uhr) waren im Landkreis 334 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, so das Landratsamt Lichtenfels in einer Pressemitteilung.

Bei den Impfquoten erreiche der Landkreis Lichtenfels auch in dieser Woche "einen Spitzenplatz", so die Behörde: Rein statistisch hätten 77,63 Prozent der Landkreisbevölkerung eine Erstimpfung, 80,05 eine Zweitimpfung und 52,08 seien geboostert.

Deutschlandweit liege die Quote bei vollständig Geimpften bei 71,1 Prozent, bei den Auffrischungsimpfungen bei 38,0 Prozent. Um die Impfquoten auch weiterhin zu erhöhen und damit den Schutz der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, biete das Impfzentrum des Landkreises in Lichtenfels, Gabelsbergerstraße 22, ab sofort täglich in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr eine Freie Impfstunde für Erstimpfungen für alle Bürgerinnen und Bürger ab fünf Jahren.

Einzige Ausnahme: An Silvester sei das Impfzentrum nur vormittags und an Neujahr nur nachmittags geöffnet. An allen anderen Tagen (montags bis sonntags) ist das Impfzentrum geöffnet - auch am Wochenende und an Feiertagen. Alle Zweit- und Auffrischungsimpfungen seien jederzeit nach Terminvereinbarung im Impfzentrum möglich.

Anmelden könne man sich entweder über die Hotline 09571 / 18 9060 oder online über das Bayerische Impfportal. Kinder (von fünf bis elf Jahren), die sich in der Ferienzeit bis 9. Januar 2022 im Impfzentrum Lichtenfels impfen lassen, erhalten eine Tageskarte für das Merania-Hallenbad in Lichtenfels.



Eine Impfung von Kindern (fünf bis elf Jahre) werde in den Freien Impfstunden angeboten, Termine könnten aber auch telefonisch über die Hotline 09571 / 18-9060 vereinbart werden. Eine Online-Anmeldung über das Bayerische Impfportal werde softwareseitig aktuell noch nicht unterstützt. Landrat Christian Meißner (CSU): „Es gibt keine wirksamere Prävention als eine Impfung. Nutzen Sie die Chance!“



Auch das Landratsamt sei zwischen den Feiertagen geöffnet. Bei Terminen im Landratsamt sei ein 3G-Nachweis erforderlich. Ein Zutritt sei nur mit einem Nachweis über einen negativen Antigen-Schnelltest oder einen negativen PCR-Test, mit einem Genesenen-Nachweis oder mit einem Nachweis über eine vollständige Impfung möglich.

In der Zulassungsstelle gebe es ebenfalls nur Termine nach Vereinbarung. Auch hier sei ein 3G-Nachweis erforderlich und es gelte FFP2-Maskenpflicht.

Als Service biete das Landratsamt an, die Zulassungsunterlagen am Empfang abzugeben und später wieder dort abzuholen. Hier sei kein 3GNachweis erforderlich, es gelte lediglich FFP2-Maskenpflicht.



Die aktuellen COVID-19-Zahlen lauten (Stichtag: 29.12.2021, 15.30 Uhr) laut Behörde wie folgt:

Infizierte insgesamt: 6.775

derzeit noch Infizierte: 334

Genesene: 6.339

Verstorbene: 102

Für den Zeitraum vom 17. bis 23. Dezember 2021 ergebe sich bei der 7-Tage-Inzidenz errechnet nach Altersgruppen beziehungsweise nach Impfstatus folgendes Bild:

0 bis unter 7 Jahre 490,2 bei 20 Fällen

7 bis unter 12 Jahre 1217,0 bei 41 Fällen

12 bis unter 20 Jahre 502,2 bei 23 Fällen

20 bis unter 40 Jahre 345,5 bei 51 Fällen

40 bis unter 60 Jahre 258,9 bei 51 Fällen

60 Jahre und älter 124,4 bei 38 Fällen

Gesamt 335,7 bei 224 Fällen

7-Tage-Inzidenz nach Impfstatus:

geimpft 99,2 bei 53 Fällen

ungeimpft 1284,5 bei 171 Fällen

7-Tage-Inzidenz der 18-Jährigen und älter nach Impfstatus Inzidenz Fälle:

geimpft 93,6 bei 50 Fällen

ungeimpft 698,6 bei 93 Fällen

Meißner resümiert mit Blick auf diese Berechnungen: „Die Aussage, die hohe Inzidenz kommt ja nur von den Kindern, ist falsch! Auch die Ungeimpften der Altersgruppe 18 Jahre und älter treiben die Inzidenz nach oben!“

In unserem Bayerischen Testzentrum fänden seit 11. Oktober 2021 nur noch ausschließlich kostenfreie Tests für unten genannte Personengruppen statt. Kostenpflichtige Tests dürften in den lokalen Testzentren nicht angeboten werden und fänden dort auch nicht statt.

Seit dem 28. Dezember 2020 sei das Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels in Betrieb. Seit April wird auch in Arztpraxen geimpft. Eine gesamte Übersicht zur Impftätigkeit seit dem 28.12.2020 findet ihr online.



Das Bayerische Impfzentrum befindet sich in der Gabelsbergerstraße 22 in Lichtenfels. Aktuell gebe es nur noch feste Termine für Impfungen (Erst-, Zweit- bzw. Auffrischimpfung). Einen Termin erhaltet ihr wie folgt: