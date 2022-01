Am Freitag, 7. Januar 2022 (Stand 9.00 Uhr) waren im Landkreis Lichtenfels 258 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Bei den Impfquoten erreiche der Landkreis Lichtenfels "auch in dieser Woche einen Spitzenplatz": Rein statistisch hätten 78,10 Prozent der Landkreisbevölkerung eine Erstimpfung, 80,96 eine Zweitimpfung und 56,32 seien bereits geboostert, so das Landratsamt Lichtenfels in einer Mitteilung.

Deutschlandweit liege die Quote bei vollständig Geimpften bei 71,5 Prozent, bei den Auffrischungsimpfungen bei 40,9 Prozent.

Um die Impfquoten auch weiterhin zu erhöhen und damit den Schutz der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, biete das Impfzentrum des Landkreises in Lichtenfels, Gabelsbergerstraße 22, ab sofort täglich (bis zunächst Samstag, 15.01.2021) in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr eine "Freie Impfstunde für alle Impfungen für alle Bürgerinnen und Bürger ab fünf Jahren" an.

Auch Termine seien weiterhin möglich. Anmelden könne man sich entweder über die Hotline 09571 / 18 9060 oder online über das Bayerische Impfportal. "Kinder (von fünf bis elf Jahren), die sich in der Ferienzeit bis 9. Januar 2022 im Impfzentrum Lichtenfels impfen lassen, erhalten eine Tageskarte für das Merania-Hallenbad in Lichtenfels", heißt es.

Die gesamte Übersicht zur Impftätigkeit seit dem 28.12.2020 findet ihr online.

Wichtige Corona-Telefonnummern für den Landkreis Lichtenfels: