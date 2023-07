Auf Initiative der Regierung von Oberfranken, der Kreishandwerkerschaften und der IHK Oberfranken werden am Ende jedes Schuljahres die Prüfungsbesten des Qualifizierenden Mittelschulabschlusses und des mittleren Schulabschlusses der Mittelschulen im Landkreis geehrt.

Wie das Landratsamt Lichtenfels erklärt, ist es Ziel, die exzellenten Leistungen der Mittelschulen der Öffentlichkeit zu präsentieren und entsprechend zu würdigen. Gerade im Bereich der Berufsorientierung wird in den Mittelschulen sehr überzeugende Arbeit geleistet und so für jede Lehrstelle der richtige Bewerber gefunden.

Landrat Christian Meißner gratulierte den Absolventinnen und Absolventen und gab ihnen mit auf ihren weiteren Weg, dass nach ihren weiteren Schulbesuchen oder Ausbildungen eine Rückkehr in den Landkreis Lichtenfels ein schönes Ziel sein kann. Schulamtsdirektorin Stefanie Mayr-Leidnecker betonte in ihrer Ansprache, dass viel Durchhaltevermögen und Einsatzbereitschaft nötig war, solch herausragende Leistungen bei den Abschlussprüfungen zu erzielen. Auch den anwesenden Eltern dankte sie für ihre Unterstützung. Den fünf Prüfungsbesten wünschte sie eine erfolgreiche weitere Zukunft in der Berufswelt oder bei einer weiteren Schullaufbahn.

Von der Kreishandwerkerschaft gratulierte Herr Matthias Söllner, von der IHK Oberfranken Herr Peter Belina und im Namen der Lehrer des Schulamtsbezirks gratulierte der Vorsitzende des örtlichen Personalrates Bernhard Jeßberger.

Die besten Noten im Qualifizierenden Mittelschulabschluss erreichten im Schuljahr 2022/23:

Dilan Bahar mit 1,0 an der Albert-Blankertz MS Redwitz a. d. Rodach und Philipp Kerner und Jonas Kunzelmann beide mit 1,6 an der Adam-Riese MS Bad Staffelstein

Die besten Leistungen im mittleren Abschluss der Mittelschulen zeigten:

Laura Löffler mit 1,0 an der Herzog-Otto MS Lichtenfels und Paul Bergmann mit 1,1 an der MS Altenkunstadt