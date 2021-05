Große Freude bei der Kindertagesstätte Vogelnest in der Gotenstraß in Lichtenfels: Die Aktiven Bürger Lichtenfels übergaben drei Sitzgruppen. Das teilt die Stadt Lichtenfels mit. „Das ist eine echte Bereicherung für den Außenbereich unserer Einrichtung“, so Pfarrerin Anne Salzbrenner für den Träger evang.-luth. Kirchengemeinde und Kita-Leiterin Christine Babucke.

„Das Ziel haben wir erreicht, aber pandemiebedingt war der Weg dorthin länger und ganz anders als eigentlich geplant“, erläuterte Initiator Edmund Müller vom Organisationsteam der Aktiven Bürger. Denn ursprünglich hatte er die Idee an die Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels herangetragen, Schüler in einer Projektwoche „WELTfairÄNDERER“ zu den Themen Nachhaltigkeit, Fairness und soziale Gerechtigkeit zu sensibilisieren. Dabei sollten die jungen Leute auch mit ehrenamtlichem Engagement in Berührung kommen, dem Kernanliegen der Aktiven Bürger.

Aus der Corona-Not geboren: Sitzgruppen in Lichtenfels ohne Schüler gebaut

An der Schule hatten sich genügend Schüler zu einer „Mit-Mach-AG“ zusammengefunden, die unter Anleitung ihres Werklehrers drei Sitzgruppen bauen wollten. Hans Gehringer, selbst Aktiver Bürger und auch Seniorchef der Holzwerkstatt Gehringer in Klosterlangheim, war von der Idee begeistert. Er steuerte nicht nur die Konstruktionspläne bei, sondern stiftete auch das Holz und ließ es zuschneiden. Die Übergabe war auf den 2. April 2020 terminiert.

Dann kam mitten hinein Corona mit Shutdown, Unsicherheiten und Kontaktbeschränkungen. Daher war die geplante Teamarbeit zwischen einer Reihe von Schülern und Externen (Aktiven Bürgern) vorerst nicht mehr möglich.

Um dem Kindergarten die für 2020 in Aussicht gestellten Sitzgruppen wenigstens zur wärmeren Jahreszeit 2021 zur Verfügung stellen zu können, entschlossen sich die Aktiven Bürger zur Selbsthilfe. "Dreimal streichen und zusammenmontieren waren innerhalb weniger Tage – unter Einhaltung der Pandemiebestimmungen – geschafft", heißt es in der Mitteilung.

Somit trafen die drei Sitzgruppen mit gut einem Jahr Verspätung doch noch an ihrem Bestimmungsort ein. Und ihren ersten Belastungstest durch einige „gestandene Mannsbilder“ hätten sie schon bestanden, sodass der Nutzung durch Kindergartenkinder wohl nichts mehr im Wege stehe.