Kreis Lichtenfels vor 1 Stunde

Waffen-Fund

26-Jähriger droht schwerwiegende Taten über Messenger-Dienst an: Spezialkräfte im Einsatz

Im Kreis Lichtenfels drohte ein 26-Jähriger über einen bekannten Messenger-Dienst schwerwiegende Taten gegenüber namentlich genannten Personen an. Zeugen informierten die Polizei. Spezialeinsatzkräfte nahmen den jungen Mann am Samstagmorgen in Gewahrsam - er war im Besitz von Waffen.