Der Landkreis Lichtenfels wird in diesem Jahr wieder eine „Summer School“ für alle Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildenden bzw. Studenten zwischen 15 und 20 Jahren aus dem Landkreis Lichtenfels veranstalten. Wie das Landratsamt Lichtenfels mitteilt, werden in diesem Jahr zwei Termine angeboten: In Burgkunstadt (bei BAUR) vom 24.07. bis 04.08.2023 und in Lichtenfels (im FADZ) vom 28.08. bis 08.09.2023. Die Wochenenden sind „unterrichtsfrei“. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Gemeinsam mit der Universität Bayreuth werden an diesen Tagen Lerninhalte und Projektarbeit zu den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung angeboten. Projektthemen können von allen Organisationen insbesondere auch allen Unternehmen der Region, sowie den Teilnehmern selbst vorgeschlagen werden.

Die besten Ansätze sollen in die Anwendung überführt werden. Die Kursteilnehmer erhalten zudem ein Zertifikat der Campus Akademie der Universität Bayreuth für ihre Teilnahme.

Aus der Verbindung von Nachhaltigkeit mit ihren Säulen Ökonomie, Ökologie, Soziales mit der Digitalisierung entstehen große Potenziale, denen sich die Summer School widmen wird. Denkbar sind viele Themen. Mit der Digitalisierung ganz konkret gegen den Klimawandel antreten, indem man z. B. unnötige Fahrwege in der Region spart. Mit digitalen Lösungen für die Einwohner kommunale Services zugänglich machen. Regionale Produkte fördern, das Recycling von Handys und Computern unterstützen. Und auch den Herausforderungen der Digitalisierung wie Desinformation und Hate Speech begegnen – es gibt vieles Konkretes zu tun.

Mit der Summer School Landkreis Lichtenfels sollen junge Menschen für aktuellen Themen und die Region begeistert werden. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Landkreises Lichtenfels unter www.lkr-lif.de/summerschool.