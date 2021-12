Das Bayerische Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels wird ab Samstag, 4. Dezember 2021, ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung geöffnet haben. Die Freie Impfstunde wird daher nur noch bis Freitag, 3. Dezember 2021, angeboten, wie das Landratsamt Lichtenfels in einer Pressemeldung mitteilt.

Es gebe ab Samstag zwei Möglichkeiten "an eine schnelle Impfung zu kommen", heißt es:

Möglichkeit 1:

Registrieren und Terminvereinbarung unter https://impfzentren.bayern

Möglichkeit 2:

Anruf in der Hotline: 0 95 71 / 18 – 9060

Das Impfzentrum in Lichtenfels biete an allen sieben Tage der Woche Termine für Impfungen an. Es gebe viele freie Impftermine. Mit der Terminvergabe werde es keine langen Wartezeiten - insbesondere in der jetzigen kalten und nassen Jahreszeit bei Regen, Wind und Schnee vor dem Impfzentrum - mehr geben, verspricht die Behörde.