Wusstet ihr das E-Zigaretten und Einweg E-Zigaretten oder auch Vapes, E-Shisha oder Disposables genannt nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen?

Es handele sich dabei nämlich um Elektrokleingeräte, wie das Landratsamt Lichtenfels erklärt. Diese enthalten Batterien bzw. Lithium-Ionenakkus. Darin sind sowohl wertvolle Rohstoffe etwa in den Mikroprozessoren als auch Schadstoffe enthalten.

Entsorgt man die E-Zigaretten einfach über den Hausmüll gehen die Ressourcen verloren, es können Schadstoffe in die Umwelt gelangen oder es kann zu Bränden in Müllfahrzeugen kommen. Daher werden Elektrogeräte getrennt von anderen Abfällen gesammelt und behandelt, informieren die Experten vom Team der Abfallwirtschaft am Landratsamt Lichtenfels.

Die E-Zigaretten können wie andere Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EAG) zum Beispiel beim örtlichen Wertstoffhof, bei großen Elektronikmärkten und großen Lebensmittelgeschäften kostenlos (auch ohne Neukauf) abgegeben werden. Soweit die E-Zigarette einen herausnehmbaren Lithium-Ionenakku enthält, ist dieser mit abgeklebten Polen einer gesonderten Batteriesammlung zuzuführen.

Um Abfall zu vermeiden und die Ressourcen zu schonen, sollte man E-Zigaretten möglichst lange verwenden und von der Einweg E-Zigarette auf mehrfach verwendbare Alternativen wechseln.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.abfallratgeber.bayern.de/haushalte/abfallentsorgung/ oder im Erklärvideo des StMUV Bayern "Wie entsorge ich Lithium-Batterien und -Akkus richtig?" - YouTube.

Für weitere Fragen steht Ihnen das Team der Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung. Zu erreichen ist das Team