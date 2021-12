Aufgrund der weiter andauernden hohen Fallzahlen kann das Gesundheitsamt aktuell nicht alle COVID-19-Patienten zeitgerecht telefonisch kontaktieren, wie das Landratsamt Lichtenfels mitteilt. Häufig fehlen auch auf den Befunden die Telefonnummer, was die Kontaktaufnahme erschwert und verzögert.

Daher wurden alle Bürgerinnen und Bürger, deren positiver PCR-Test zwischen 24. November und 5. Dezember 2021 beim Gesundheitsamt einging, schriftlich informiert mit Erläuterungen zum Quarantäneende und weiteren Hinweisen. Alle eingegangenen Fälle ab dem 6. Dezember 2021 werden nun vom Gesundheitsamt wieder kontaktiert.

Auf der Homepage des Landratsamtes gibt es Hinweise für Infizierte, Kontaktpersonen und Verdachtspersonen, wie man sich verhalten soll. „Eigenverantwortliches Handeln ist das Gebot der Stunde“, betont Landrat Christian Meißner.

Bei Terminen im Landratsamt ist ein 3G-Nachweis erforderlich. Ein Zutritt ist nur mit einem Nachweis über einen negativen Antigen-Schnelltest oder einen negativen PCR-Test, mit einem Genesenen-Nachweis oder mit einem Nachweis über eine vollständige Impfung möglich. Bereits seit 10. November ist das Landratsamt nur für jene Bürgerinnen und Bürger geöffnet, die vorher einen Termin vereinbart haben. Zudem gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Auch in der Zulassungsstelle gibt es nur Termine nach Vereinbarung. Dort ist ein 3G-Nachweis erforderlich und es gilt FFP2-Maskenpflicht. Als Service bietet das Landratsamt an, die Zulassungsunterlagen am Empfang abzugeben und später wieder dort abzuholen. Hier ist kein 3G-Nachweis erforderlich, es gilt lediglich FFP2-Maskenpflicht.

Eine Übersicht über die Antigen-Schnelltest-Anbieter finden Sie unter https://www.lkr-lif.de/schnelltest.

Landrat Christian Meißner appelliert: „Es gibt keine wirksamere Prävention als eine Impfung. Nutzen Sie die Chance!“

Die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe wurde umfassend geprüft. Impfen ist die beste Möglichkeit, um sich vor einer Corona-Erkrankung und auch deren möglichen Langzeitfolgen („Long COVID“) zu schützen. Damit helfen Sie sich, Ihren Angehörigen und den Menschen in Ihrer Umgebung. Je mehr Personen geimpft sind, desto weniger erkranken schwer oder sterben am Coronavirus. Und wer geimpft ist, muss auch als enge Kontaktperson in der Regel nicht in Quarantäne.

Die aktuellen COVID-19-Zahlen lauten (Stichtag 10.12.2021, 11:00 Uhr) wie folgt:

Infizierte insgesamt: 6.051

derzeit noch Infizierte: 608

Genesene: 5.364

Verstorbene: 91

Im Einzelnen weisen die elf Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis in den letzten 7 Tagen folgende Zahl an COVID-19-Erkrankten auf:

Altenkunstadt: 43

Bad Staffelstein: 101

Burgkunstadt: 41

Ebensfeld: 60

Hochstadt a. Main: 18

Lichtenfels: 183

Marktgraitz: 11

Marktzeuln: 12

Michelau: 53

Redwitz: 26

Weismain: 25

Bayerisches Testzentrum des Landkreises in Burgkunstadt

In unserem Bayerischen Testzentrum finden seit 11. Oktober 2021 nur noch ausschließlich kostenfreie Tests für unten genannte Personengruppen statt. Kostenpflichtige Tests dürfen in den lokalen Testzentren nicht angeboten werden und finden dort auch nicht statt.

Infos finden Sie unter https://www.lkr-lif.de/Testzentrum.

Die Liste mit den weiteren Testzentren im Landkreis finden Sie unter: https://www.lkr-lif.de/schnelltest

Impfzentrum und Impfungen

Seit dem 28. Dezember 2020 ist das Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels in Betrieb. Seit April wird auch in Arztpraxen geimpft. Folgende Anzahl an Impfungen wurden vorgenommen:

BioNTech AstraZeneca Moderna J&J Ärzte Gesamt Prozent

Erstimpfung: 20.618 8.875 4.652 16.420 50.565 75,72

Vollimpfung: 22.431 3.443 6.105 1.195 18.390 51.564 77,22

Booster: 7.543 7.480 6.367 21.390 32,03

Summe: 50.592 12.318 18.237 1.195 41.177 123.519

Die gesamte Übersicht zur Impftätigkeit seit dem 28.12.2020 finden Sie unter https://www.lkr-lif.de/landratsamt/gesundheit-und-verbraucherschutz/gesundheitswesen/informationen-fuer-die-buerger/coronavirus/7419