So schnell wie heuer gingen die Tannenbäume in den Vorjahren nicht weg, sagt Tobias Schramm. Seit zehn Jahren verkauft der 41-Jährige im Advent Christbäume auf dem Edeka-Parkplatz. Dass die Staffelsteiner in diesem Jahr so frühzeitig Weihnachtsbäume kaufen, sei wohl der Pandemie und dem bevorstehenden Lockdown zuzuschreiben. "Die Leute sind heuer mehr zu Hause als in den Vorjahren - sie freuen sich auf den Baum und möchten ihn länger genießen", erklärt der gelernte Schreiner. 20 bis 25 Bäume konnte er in dieser Saison an guten Tagen verkaufen - in den Vorjahren waren's im Schnitt acht bis zehn.