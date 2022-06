Am frühen Samstagmorgen (04. Juni 2022) ist es in Lichtenfels auf einem Festival zu einem Gerangel zwischen drei Besuchern gekommen. Als ein Sanitäter den Streit schlichten wollte, schlug ein 45-Jähriger aus Lichtenfels mit der Faust in dessen Richtung, verfehlte ihn aber glücklicherweise, wie die Polizeiinspektion Lichtenfels berichtet.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kam zu Hilfe und wollte den Unruhestifter zum Ausgang begleiten. Dies gefiel diesem offensichtlich nicht, da er versuchte den Mitarbeiter tätlich anzugreifen. Er wurde schließlich zu Boden gebracht und fixiert, bis die Polizei eintraf. Der Besucher verhielt sich danach weiterhin äußerst uneinsichtig und aggressiv. Letztendlich musste er das Festival verlassen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Den Unruhestifter erwarten nun mehrere Anzeigen.