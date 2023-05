Von einer "unschönen Auseinandersetzung" berichtet die Polizeiinspektion Lichtenfels nach einem Fußballspiel zwischen der DJK Franken und der TSG Niederfüllbach.

Bei einer Attacke erlitt ein Spieler einen Bruch, welcher im Klinikum Lichtenfels operiert werden musste.

Attacke nach Abpfiff: Fußballer erleidet Fraktur des Schlüsselbeins

Wie die Polizei Lichtenfels auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, spielte sich der Angriff am Samstagnachmittag (20. Mai 2023) gegen 16.45 Uhr am Sportplatz in Oberwallenstadt ab.

Unmittelbar nach Abpfiff des Spiels sprang ein Spieler der TSG Niederfüllbach einem Stürmer der DJK in den Rücken und brachte diesen zu Fall. Er stürzte hierbei so unglücklich auf die Schulter, dass er eine Fraktur des Schlüsselbeins erlitt. Er musste im Klinikum Lichtenfels operativ behandelt werden. Darüber hinaus schlug der Angreifer dem Spieler noch mit der Faust ins Gesicht.

Aufgrund des Geschehens kam es zu einem größeren Tumult am Spielfeldrand und Streitereien zwischen Angehörigen und Spielern beider Mannschaften, erläutert die Polizei.

Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass ein Zuschauer von einem bislang unbekannten Fan der TSG zu Boden gestoßen worden war und sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen hatte.

