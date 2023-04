Während einer stationären Verkehrskontrolle in der Nacht von Freitag (31. März 2023) auf Samstag (1. April 2023) fiel Polizeibeamten der Polizeiinspektion Lichtenfels in der Krappenrother Straße ein 20-jähriger Autofahrer auf. Laut Polizei drängte er sich regelrecht zur Kontrolle auf: Er beschleunigte extra, als er die Polizeibeamten sah und fuhr provokant an diesen vorbei.

Das gleiche Schauspiel wiederholte der junge Mann einige Minuten später erneut, worauf ihn die Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen.

20-Jähriger provoziert Polizeikontrolle in Lichtenfels

Hierbei wurde festgestellt, dass sein Wagen nicht den Ordnungsrichtlinien entsprach. Somit erlosch seine Betriebserlaubnis für sein Fahrzeug und der 20-Jährige darf so, bis auf Weiteres, nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. Die Polizei berichtet, dass er sich neben der Zulassungsstelle auch mit einem Bußgeld auseinandersetzen muss.

