In einer Rechtskurve verlor eine 18-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Lichtenfels am Donnerstag (8. Juni 2023) gegen 11.45 auf der Kreisstraße LIF21 von Obristfeld in Richtung Redwitz.

Nachdem die Fahrerin links von der Fahrbahn in den Randstreifen geraten war, steuerte sie ihr Fahrzeug nach rechts über die Fahrbahn und den daneben verlaufenden Radweg. Nach circa 120 Metern kam das Auto in einem Feld stehen.

Kontrollverlust über Auto

Es entstand ein Flurschaden und ein Sachschaden am Auto von ungefähr 8000 Euro. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall leicht verletzt, ein Geschädigter kam vorsorglich ins Klinikum Lichtenfels.

Vorschaubild: © pixabay.com/NettoFigueiredo (Symbolbild)