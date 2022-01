In einem Lichtenfelser Wohnhaus in der Kronacher Straße ist am Dienstag (11. Januar 2022) ein Feuer ausgebrochen. Ein Besucher hatte den Brand bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt.

Als der Mann am späten Dienstagnachmittag eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses besuchen wollte, bemerkte er im Treppenaufgang zum Dachgeschoss Rauch und rief daher die Feuerwehr sowie die Polizei. Bis diese eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen, sodass durch den Brand niemand verletzt wurde.

Brand in Lichtenfelser Wohnung: Feuerwehr und Rettungsdienst rücken an

Die rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lichtenfels, Wallenstadt und Ebersdorf sowie des THW, des Rettungsdienstes und der Polizei löschten das Feuer.

Die 49-jährige Bewohnerin der Dachgeschosswohnung befand sich unterdessen beim Einkaufen. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer nach dem Verlassen der Wohnung in ihrer Küche ausgebrochen ist. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aber noch an, so die Polizeiinspektion Lichtenfels.

Die Kronacher Straße musste für knapp drei Stunden komplett gesperrt werden. Die Polizei schätzt den beim Brand entstandenen Sachschaden auf rund 25.000 Euro.