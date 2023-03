Hochstadt am Main: Erlebnisreiche Kanu-Tour wird angeboten - so läuft sie ab

Die erste sportliche Erlebnistour "Kanu: Auf dem Main flussabwärts" der beliebten Veranstaltungsreihe der Tourismusregion Obermain-Jura startet am 12. Mai 2023 in Hochstadt am Main.

Wie das Landratsamt Lichtenfels erklärt, lassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Booteinstiegsstelle flussabwärts treiben und genießen dabei die herrliche Landschaft entlang des Mains.

Am Ende der Tour erhält die Gruppe an der Ausstiegsstelle in gemütlicher Runde eine Stärkung von heimischen Direktvermarktern.

Die Tour beinhaltet:

Einweisung & Begleitung;

Kanuverleih & Shuttle zurück zum Ausgangspunkt;

Verpflegung am Ende der Tour von lokalen Direktvermarktern;

Termin: 12. Mai 2023, von 15 bis 18 Uhr;

Kosten pro Person: 25 Euro.

Anmeldungen sind über die Homepage der Volkshochschule Lichtenfels unter www.vhs-lif.de möglich.

Alle weiteren geführten Erlebnistouren finden Interessenten im Veranstaltungskalender für den Landkreis Lichtenfels (www.kalender.obermain-jura.de) sowie in der dazugehörigen Broschüre, die kostenlos unter www.obermain-jura.de zum Download zur Verfügung steht und im Landratsamt Lichtenfels sowie bei den Tourist Informationen im Landkreis erhältlich ist (Kontakt: info@obermain-jura.de, Tel.: 09571 18-9292).