Bedauerlicherweise ist die Zahl der im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehenden Todesfälle im Landkreis Kulmbach um zwei weitere auf 99 gestiegen. Zudem wurden bis Montagnachmittag neun weitere positive Coronavirus-Fälle bestätigt.

Von den aktuell 345 Corona-Infizierten haben sich 224 in den vergangenen sieben Tagen angesteckt. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach steigt damit weiter auf jetzt 313,00.

605 Tests an einem Tag

In den Teststrecken der Kulmbacher Abstrichstelle sind am Montag nicht weniger als 605 weitere Testungen durchgeführt worden. In Quarantäne befinden sich momentan 846 Landkreisbürger.

Im Klinikum Kulmbach werden derzeit 31 Corona-Infizierte stationär betreut, davon acht intensiv. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis 3191 Corona-Fälle regis­triert, als genesen gelten 2747.

Weitere Informationen zu Covid-19 sowie eine Übersicht der Allgemeinverfügungen im Rahmen der Corona-Pandemie im Internet unter der Adresse www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus.