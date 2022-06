Wer genießt es nicht gerne nach der Arbeit, einer Wanderung oder Radtour: ein schattiges Plätzchen im Freien und ein kühles Getränk in der Hand.

Die Vielfalt ist groß

In der Stadt und im Landkreis Kulmbach gibt es dazu zahlreiche Möglichkeiten - an belebten Plätzen in der Innenstadt, ruhigeren Flecken auf dem Dorf, waldnah oder mit Blick aufs Wasser. Auch das kulinarische Angebot ist entsprechend breit gefächert.

Wir möchten von Ihnen wissen: was ist Ihr Lieblings-Biergarten in der Stadt oder im Landkreis Kulmbach? Und warum? Liegt es an der besonderen Örtlichkeit, der exquisiten Speise- und Getränkekarte oder vielleicht dem zuvorkommenden Service?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung

Schreiben Sie uns Ihre Meinung mit einer kurzen Begründung an redaktion.kulmbach@infranken.de.

Top-Ten

Wir sind schon sehr gespannt auf die Top-Ten-Liste, die sich daraus ergibt.