Von den aktuell insgesamt 408 Corona-Fällen im Landkreis fallen 264 in die letzten sieben Tage. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner für den Landkreis Kulmbach steigt damit auf 369,6.

16 Covid-19-Fälle im Klinikum

Im Klinikum Kulmbach müssen derzeit 16 Covid-19-Patienten stationär betreut werden, davon fünf intensiv. In Quarantäne befinden sich momentan 515 Landkreisbürger.

"Auch, wenn wir mit diesen Zahlen nach wie vor deutlich unter dem bayerischen Inzidenz-Wert und sogar unter dem Bundesdurchschnitt liegen, dürfen wir in unseren Bemühungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht nachlassen", betont Landrat Klaus Peter Söllner. "Die Entwicklung der Inzidenzzahlen in vielen anderen Landkreisen, auch bei uns, zeigt, wie schnell sich die Lage binnen weniger Tage verändern kann. Wir müssen alles, was uns mögliche ist, tun, um weitere Einschränkungen, wie dies in den Hochinzidenzgebieten droht, zu vermeiden", so der Landrat weiter.

Landrat ruft zur Impfung auf

Sein Appell: "Das wirksamste Mittel, sich selbst und andere zu schützen, sowie massive Einschränkungen und schwere Krankheitsverläufe möglichst zu vermeiden, ist und bleibt die Impfung!"

Abstrichstelle erweitert Zeiten

Das Landratsamt weist nochmals darauf hin, dass die Abstrichstelle des Landkreises Kulmbach in der Flessastraße, die vom BRK betrieben wird, ihre Öffnungszeiten erweitert hat. Künftig besteht von Montag bis Freitag von 6.30 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 19 Uhr die Möglichkeit, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Am Samstag und Sonntag ist das Testzentrum jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am Wochenende werden allerdings bis auf Weiteres nur Antigen-Schnelltests abgenommen.