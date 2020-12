Angela Nützel übt normalerweise im Winterhalbjahr die Badeaufsicht im Hallenbad aus - doch im Corona-Jahr 2020 ist alles anders. Die Freizeiteinrichtung ist geschlossen, und so ist Nützel in den Tagen vor Weihnachten in ungewohnter Mission unterwegs. Sie gehört zu den elf Mitarbeitern der Stadtwerke, die bereitstehen, um für die Kulmbacher Einzelhändler Waren auszuliefern.