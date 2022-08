Am Dienstag (30. August 2022) ist es um 17.15 Uhr im Kreis Kulmbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Stadtsteinach.

Zwei Autos kollidierten demnach, wodurch drei Personen verletzt wurden. Gleichzeitig kam es zu langen Sperrungen - unter anderem auf der Bundesstraße 303.

Unfall im Kreis Kulmbach führt zu zweistündigen Straßensperrungen

Eine 27-jährige Frau aus dem Landkreis befuhr mit ihrem Auto die Kreisstraße von Untersteinach in Richtung Guttenberg. Sie wollte nach links in ein Grundstück einbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Wagen einer 41-jährigen Frau, die ebenfalls aus dem Landkreis Kulmbach stammt. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Wie es weiter heißt, wurde der Wagen durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschoben. Die Feuerwehren Untersteinach, Ludwigschorgast und Stadtsteinach rückten zu dem Unfall aus, erklärt der zuständige Kreisbrandinspektor gegenüber inFranken.de. Alle Personen hätten sich bereits außerhalb der Fahrzeuge befunden, wodurch sich die Aufgaben der Feuerwehren auf die Sicherstellung des Brandschutzes und die Verkehrslenkung beschränkt hätten. Beide Fahrzeugführerinnen sowie eine 86-jährige Beifahrerin seien mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Kulmbach eingeliefert worden.

Die Feuerwehr Ludwigschorgast sperrte die Bundesstraße 303 an der Abzweigung Guttenberg. Die nachalarmierte Feuerwehr Guttenberg sperrte außerdem die Straße zwischen Guttenberg und Meierhof in Richtung Guttenberg, so die Feuerwehr. Beide Sperrungen hielten jeweils für etwa zwei Stunden an, schildert der Kreisbrandinspektor. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt laut Polizei etwa 10.000 Euro.