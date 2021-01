Vorsicht, schwerer Verkehrsunfall: Am Donnerstagnachmittag (14. Januar 2021) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A9 an der Anschlussstelle Marktschorgast gekommen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken meldet. Laut ersten Informationen waren drei Autos an dem Unfall beteiligt, eine Person wurde schwer verletzt, heißt es auf Nachfrage von inFranken.de.

Gegen 16.30 Uhr war die A9 in Richtung Berlin voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen, um die schwer verletzte Person in ein Krankenhaus bringen zu können. Aktuell (16.45 Uhr) sind die Einsatzkräfte noch vor Ort. Es staut sich zwar noch, allerdings ist die A9 nicht mehr voll gesperrt. Näheres zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt.